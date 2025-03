Qualcuno trova 5 euro nell’androne di un palazzo di Pirri, scrive un biglietto e ci attacca la banconota per segnalare al legittimo proprietario il ritrovamento e nessuno se ne appropria indebitamente, tanto che dopo qualche giorno la banconota è ancora lì. Una gara di onestà segnalata dalla cantante Claudia Aru sui suoi social.

A me ha commosso l’onestà di chi lo ha scritto e quella di chi non ne ha approfittato e ha lasciato tutto così pensando:” non sono miei”.