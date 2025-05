Ha sfilato assieme a tutti gli altri cavalieri e alle amazzoni che hanno preceduto il Santo durante la lunga processione partita da Stampace e diretta a Pula: affascinanti con i loro cavalli che hanno seguito il percorso composti ed eleganti, simbolo di protezione verso quel Martire tanto caro al popolo Sardo. In viale la Playa, però, ha accusato un malore: ha avuto la prontezza di scendere da cavallo prima di sentirsi ulteriormente male. Grazie al pronto intervento dei soccorritori presenti per l’evento, l’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per cure e accertamenti. Tanti gli amici e i parenti che ora attendono la sua guarigione e augurano al cavaliere una pronta ripresa.