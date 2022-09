Cagliari, ubriaco tira i sassi alle auto ferme al semaforo: denunciato un senzatetto senegalese

Ubriaco lancia i sassi alle auto in via Riva di Ponente. Un senegalese di 42 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e inottemperanza di decreto di espulsione. L’uomo stamattina è stato fermato dai militari mentre, in stato di ebbrezza, stava lanciando pietre alle auto in corsa. È riuscito a colpire due vetture, ma nessun automobilista è rimasto ferito. Sono state avviate le pratiche per la sua espulsione dall’Italia.