Cagliari, ubriaco alla guida si schianta sulla pensilina del bus: denunciato.

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti e di una breve indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento di un bene pubblico un 26enne di Carbonia, disoccupato e gravato da precedenti denunce.

Il giovane, viaggiando a bordo della propria auto in viale Marconi all’altezza del civico 165, attorno alle ore 17,50, si è schiantato contro la pensilina della fermata degli autobus, danneggiandola gravemente. Fortunatamente i due utenti in attesa, sono riusciti a scansare tempestivamente l’impatto, con un provvidenziale balzo. All’arrivo della gazzella dell’Arma, l’uomo si è presentato in evidente stato di ebbrezza alcolica, come certificato dal successivo alcoltest effettuato tramite etilometro di ordinanza.