Venditrice online raggirata a Guspini, denunciato un 42enne di Belluno.

Ieri a Guspini, a conclusione di un’attività investigativa intrapresa a seguito di una denuncia presentata da una 42enne del posto, casalinga, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 42enne nato in Belgio ma residente a Belluno, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.