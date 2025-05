Tutto sbarrato, vietato accedere al parcheggione ma, a due mesi e mezzo dalla chiusura del mercato di San Benedetto, di lavori nemmeno l’ombra. Un intero quartiere da settimane ostaggio di un cantiere fantasma, mai partito, nonostante le rassicurazioni di tempestività, e che non ha neanche il progetto definitivo.

I più ottimisti vedono però nella recinzione della zona un segnale positivo: fino alal settimana scorsa si poteva tranquillamente accedere ai parcheggi, segnale ancora più preoccupante del fatto che nulla si stesse muovendo.

Inutile dire che il parcheggio, in zona, è diventato l’ennesimo incubo, dopo quello del traffico impazzito a causa dei mille cantieri senza fine avviati tutti insieme dalla giunta Truzzu.

In teoria, i lavori al mercato dovranno finire al massimo entro due anni: in pratica, non sono nemmeno cominciati.