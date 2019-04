Cagliari, tutto il quartiere Europeo senz’acqua: “Non possiamo nemmeno farci una doccia”

Il quartiere Europeo rimane, ancora una volta, senza un goccio d’acqua. L’ultimo guasto qualche mese fa e adesso, proprio a ridosso del ponte del 25aprile, migliaia di cagliaritani si trovano a dover fare nuovamente i conti con i tubi rotti. “Sono anni ormai che il quartiere rimane senza acqua a causa di una rete colabrodo. Infatti anche se le tubazioni ormai da sostituire, per miracolo riescono a non perdere, la pressione viene tenuta bassa da Abbanoa per evitare ulteriori perdite. Il problema peró rimane sempre in capo agli utenti, che in questo modo non riescono a farsi una doccia al piano primo a causa della bassa pressione”, scrive uno degli abitanti del rione, Francesco Lo Piccolo.

“Nell’ultimo mese e nei due giorni appena trascorsi, il quartiere è rimasto senza acqua, a causa della rottura della tubazione in 5 punti diversi poco distanti uno dall’altro. Anche in questo momento l’intero quartiere è senza acqua, perchè la rete non è stata progettata e concepita per diversificare le linee e quindi ad ogni guasto è necessario interrompere la distribuzione in tutto la zona”.