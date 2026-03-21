Cagliari, tutti pazzi per Fass e Ikea mentre la ex Città Mercato di Pirri non raddoppia ed è chiusa: così è stato firmato il ko del capoluogo.Mentre a Santa Gilla si punta al potenziamento, il Fass Shopping domina (stamattina nessun parcheggio vuoto all’Ikea) e il raddoppio annunciato drll’ex Auchan di Pirri resta misteriosamente fermo. Una cattedrale nel deserto, con migliaia di clienti che non vengono più a Cagliari. Gli imprenditori hanno dato al fass un assist decisivo: portare via i consumatori dalla città, penalizzando anche i negozi normali ormai in crisi per la mancanza di parcheggi. E nessun politico ne parla. Una volta la Città Mercato di Pirri era come in questa foto, brulicante di clienti, con tanti negozi aperti e tanti eventi. Era diventatp l’epicentro del commercio cagliaritano. Poi la malinconica chiusura, ormai diversi anni fa, e il ventilato annuncio del raddoppio della struttura, che addirittura doveva diventare il centro commerciale più grande della Sardegna. Passano anni e non si muove una foglia. Nel frattempo apre il Fass Shopping e rischia di dare il colpo di grazia ai commercianti cagliaritani, alle prese con tante tasse da pagare e affitti alle stelle. Cagliari rischia davvero il colpo del ko, ma in città non sembra importare quasi nulla a nessuno.