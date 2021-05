Cagliari, tutti in fila per il tampone rapido gratis alla stazione: “Ne faremo 300 al giorno”

Taglio del nastro per il centro allestito dalla Croce Rossa nella stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari che offre tamponi rapidi, gratuiti, a chiunque abbia la volontà di sapere se è positivo o negativo al Coronavirus. Aperto tutti i giorni, dalle dieci alle sedici, già tantissime persone si sono messe in fila per sottoporsi allo screening. Dentro la struttura, i volontari e i medici prendono tutti i dati e, dopo il tampone, invitano a restare in zona per attendere il risultato. Un’iniziativa che ha trovato la benedizione di Regione e Comune, presenti al taglio del nastro l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e il sindaco Paolo Truzzu. Sergio Piredda, presidente regionale della Croce Rossa, spiega che “arriveremo a 300 tamponi al giorno, abbiamo avuto già una risposta eccezionale, non ci aspettavamo già dalle prime ore questa fila, segno dell’interesse della popolazione a sottoporsi allo screening. Stiamo meditando di fare iniziative analoghe in alcuni comuni sardi, abbiamo già interlocuzioni con dei sindaci”, afferma Piredda. “In caso di positività interviene l’Ats a darci istruzioni per dirci dove portare il positivo, la bellissima novità è che chiunque potrà fare il tampone, non solo i passeggeri. Bastano codice fiscale o carta d’identità, nessuna prenotazione. Abbiamo messo in conto di trovare 4-5 positivi ogni giorno, ma confido che in Sardegna i numeri siano inferiori”.

Conferma tutto e aggiunge informazioni utili Fernanda Loche, presidentessa della Croce Rossa di Cagliari: “Centro aperto tutti i giorni dalle dieci alle sedici sino a tutto settembre, non serve nessuna prescrizione medica e può farlo anche chi non è residente a Cagliari. La stazione, infatti, è un centro di passaggio”.