Cagliari, Truzzu: “I tavolini sulle strisce blu? Bar e ristoranti pagheranno 100 euro al mese”

Cento euro al mese per i tavolini nei parcheggi sulle strisce blu. Il calcolo è del sindaco Paolo Truzzu, che ha dato la possibilità ai titolari di bar e ristoranti di posizionare tavolini sui parcheggi, dovranno però rimborsare i mancati introiti a Parkar e Apcoa.

La delibera è arrivata la settimana scorsa, ma per le concessioni ci vorranno almeno 10 giorni. “Si valuterà la domanda e lo spazio verrà concesso, certo: tutto si può fare prima e sempre meglio”, dichiara Truzzu a Radio Casteddu, “le nuove concessioni sulle strisce bianche son gratuite, quelle sulle strisce blu no, perché son gestite da società esterne che devono recuperare i soldi dei business plan. Così i nuovi concessionari pagheranno solo 100 euro al mese. Stiamo facendo di tutto per metterli in condizioni di lavorare, per chi non ha spazi all’aperto mi spiace: ma non posso inventarmi provvedimenti. Facciamo tutto ciò che è possibile, spero che il Governo ci permetta di riaprire all’interno.

Io capisco le difficoltà de residenti, ma dobbiamo venire incontro a chi non ha avuto la possibilità di lavorare, perché se dovessero chiudere le attività ne risentirebbero i rioni. Stiamo ipotizzando la sera di riservare i parcheggi di Stampace ai residenti”.

Truzzu è tornato sulla polemica con Mastella per il rigore negato al Benevento. “Da sindaco non parlerei mai di complotto”, ha spiegato, ma “siamo pronti a festeggiare con chiunque anche perché al netto degli errori arbitrali siamo sopra il Benevento. Io sono abituato a guardare dove ho fallito io, ma mi chiedo se sia una argomento del quale si deve occupare un sindaco”.

Covid. “Stiamo creando una linea tagliafuoco grazie ai vaccini. Le chiusure hanno ridotto i contagi e il virus che circola oggi ha una carica minore Il sistema sanitario ha tenuto e questo ci deve portare a scelte differenti rispetto a quelle del passato. Un grazie alla stragrande maggioranza dei cagliaritani si comporta bene”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/520337922659913/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline