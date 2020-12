Cagliari, Truzzu in via Quirra: “Compriamo nei mercati cittadini”

Continua il giro tra i mercati rionali. Il sindaco Truzzu dopo San Benedetto, è stato al Mercato di via Quirra insieme all’Assessore Alessandro Sorgia per ascoltare la voce di operatori e cittadini e confrontarsi con loro.

“Credo che mai come in questo periodo sia importante far sentire la vicinanza delle istituzioni a commercianti e cittadini, capirne le preoccupazioni e coglierne le speranze. Ancora una volta”, ha dichiarato Truzzu, “sono stato travolto dalla forza d’animo e dalla volontà di tanti operatori di andare avanti e guardare al futuro con ottimismo nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia.

Il milione stanziato per le manutenzioni e i due mesi di canone scontati sono sicuramente un grosso aiuto ma non basta, dobbiamo garantire un miglioramento generale delle condizioni e continuare a collaborare attivamente per facilitare il contingentamento degli ingressi così da permettere agli operatori di lavorare e ai cittadini di fare acquisti in sicurezza e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.