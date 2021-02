Cagliari, Truzzu: “Ecco un’idea per la nuova piazza dei Centomila: vi piace?”

“Quando dico che Cagliari deve recuperare il suo rapporto con il mare, penso a soluzioni come questa per il futuro della città. Se ci fate caso, infatti, la città non si proietta verso il mare, ma corre sempre parallela ad esso. Eppure abbiamo un lungomare sterminato. Ecco perché quando mi è stato presentata questa idea per piazza dei Centomila, ne sono rimasto affascinato. E voi cosa dite? Vi piace?”. A scriverlo su Facebook è il sindaco Paolo Truzzu, che mostra alcuni modellini-rendering di come potrebbe diventare piazza dei Centomila.

Un “prolungamento naturale” sino al mare, sin dalla scalinata della basilica di Bonaria. Nessun progetto ufficiale, per il momento: ma l’intento di modificare radicalmente tutta quella zona appare, ancora di più, scontato.