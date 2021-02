Cagliari, Truzzu avverte: “Zona gialla non è liberi tutti, un tavolo in più non salverà la vostra azienda”

Cagliari, il sindaco Truzzu: “Domani la #Sardegna torna dunque in zona #gialla. Un buon motivo per esser soddisfatti, anche se resto convinto che con il buonsenso saremmo potuti essere gialli già da lunedì scorso visti i numeri che ci danno in miglioramento da più di tre settimane.

🔜Per le nostre attività commerciali – fortemente penalizzate e danneggiate dalle restrizioni – sarà un importante boccata d’ossigeno. Con la speranza che quante più possibili siano in grado di sollevare la serranda, dietro la quale ci sono persone, lavoratori e famiglie.

😷Ritornare in zona gialla però non significa un tana liberi tutti. Faccio pertanto un appello a usare sempre la prudenza e la responsabilità, rispettando le regole come cittadini e operatori del settore. Perché un tavolo o 4 clienti in più non salveranno la vostra azienda, ma rischiano invece di compromettere i sacrifici di tutti. In attesa che parta la campagna di vaccinazione e il nuovo governo sia più vicino ai Sindaci per garantire i dovuti controlli”, le parole del sindaco Paolo Truzzu oggi su Fb.