Maltempo a Serramanna, segnalazione danni alle imprese agricole

Serramanna – Le abbondanti piogge hanno seriamente compromesso le colture stagionali: pronta la modulistica per le segnalazione dei danni al fine di richiedere lo stato di calamità naturale che è disponibile nel sito del comune e in forma cartacea negli uffici della portineria.

La modulistica verrà raccolta, a seguito della segnalazione fatta all’amministrazione dalle Associazioni di categoria locali, Cia e Coldiretti, al fine di richiedere lo stato di calamità naturale causato delle avverse condizioni metereologiche, piogge intense e persistenti, avvenute tra dicembre 2020 e il 15 Gennaio 2021 nell’intero territorio Comunale, che hanno provocato notevoli danni all’intero comparto agricolo. I moduli debitamente compilati possono essere presentati a mano, inserendoli nella cassetta allestita per il servizio Protocollo e installata nei pressi del cancello di accesso al fabbricato che ospita l’Anagrafe; via e-mail all’indirizzo: serramanna@comune.serramanna.ca.it via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it (solo da altra PEC).