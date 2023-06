Cagliari, troppi incidenti sull’asse mediano: “In arrivo le fototrappole a sorpresa”

Basta tamponamenti e disagi sull’asse mediano di scorrimento. In arrivo le fototrappole per convincere gli automobilisti a rallentare. I cagliaritani lo sanno bene: i tamponamenti sull’asse mediano non fanno più notizia. “E’ sufficiente un urto banale, anche privo di conseguenze fisiche per le persone a bordo, a causare rallentamenti al traffico, con anche code di ore e disagi”, ammette l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, “il problema principale è legato alla velocità e al mancato rispetto delle distanze e non possiamo più sottovalutarlo”.

E così sono partite le interlocuzioni col ministero delle Infrastrutture per contenere gli incidenti. Ed ecco l’idea: “Lungo la strada saranno posizionate delle cabine, tipo fototrappole, che rileveranno la velocità”, aggiunge Mereu, “non saranno tutte funzionanti contemporaneamente, ma chi è alla guida non saprà esattamente quale cabina sarà attiva o meno, costringendolo a ridurre la velocità”.