Cagliari, triplicato il gettone della Municipalità: consiglieri e presidente più ricchi a Pirri

Consiglieri e presidentessa più ricchi a Pirri. Per la numero uno del parlamentino di via Riva Villasanta arriva l’indennità e viene triplicato il gettone di presenza per i consiglieri pirresi. La proposta sulla “Determinazione dell’indennità del Presidente della Municipalità di Pirri e dei gettoni di presenza dei Consiglieri” è in discussione in questi giorni in consiglio comunale.

Dopo il via libera della Regione Truzzu e assessori si trovano con la paga raddoppiata. E ora, dopo mesi di attesa, è il turno di Pirri. Attualmente la presidentessa non percepisce l’indennità, ma si porta a casa un gettone di circa 20 euro per ogni seduta. Ma ecco la proposta del Comune di Cagliari che vede la reintroduzione dell’indennità di funzione mensile da corrispondere al presidente della Municipalità di Pirri: il cui importo è quantificato in mille e 725 euro, ridotto del 10 % (pari 218,65 mensili) in base a una legge del 2005), che quindi fa scendere l’indennità a mille e 506, 35 euro.