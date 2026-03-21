Banchi vuoti per protesta: oggi “sono entrati soltanto i rappresentanti di classe per avere un confronto diretto col dirigente che non è stato avvisato delle condizioni impossibili che stiamo vivendo”.

Nella sede in via Donoratico, la classe IV S si è rifiutata di entrare a scuola “in quanto sono presenti dei lavori nello stabile che provocano rumori molesti di trapani e polveri che si alzano nell’aria rendono difficile lo svolgimento della lezione, compromettendo la salute e la sicurezza di tutti quanti gli studenti e i professori” spiega uno dei rappresentanti. “Ieri siamo stati costretti a spostarci in giardino a fare lezione, in quanto la scuola non dispone di un’aula di riserva in questi casi, e non si muove nemmeno per trovare delle soluzioni momentanee che non siano farci spostare ogni ora nelle classi libere o disponibili perché magari entrano o escono in anticipo gli altri studenti”.

I ragazzi si interrogano del perché i lavori vengano effettuati la mattina “facendoci respirare polvere e subire rumori molesti quando potrebbero benissimo farli il pomeriggio o spostare noi in un altro stabile, come il laboratorio di chimica e fisica, in modo che le nostre lezioni possano essere adeguate”.