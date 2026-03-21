“Ieri un ragazzino stava per essere travolto, se non avessi urlato sarebbe successo l’inevitabile”: il racconto shock di un genitore che chiede più vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli studenti.

È accaduto ieri pomeriggio in via Cipro, alle 14: “Ci apprestiamo ad attraversare corso Africa, direzione via Sassari, quando un ragazzino accanto a me stava per essere messo sotto da una macchina che arrivava dalla direzione del bar. Se non avessi gridato sarebbe successo l’inevitabile. Chiedo cortesemente a nome di tanti genitori che vengano mandati i vigili, ma non due che contemporaneamente stanno fronte bar, ma uno di loro che stia fronte alla serra perché gli attraversamenti pedonali nelle direzioni principali sono ben due.

Segnalo anche il restringimento del marciapiede alla fine di via Sassari verso l’incrocio con corso Africa, che si restringe a causa delle piante di fico d’india che piegano addirittura la rete di recinzione costringendo a scendere dallo stesso. Abbiamo bisogno di sicurezza” racconta il genitore.

Macchine che sfrecciano a gran velocità, altre parcheggiate ovunque: la situazione fuori dalle scuole negli orari di punta è da bollino rosso e chi potrebbe subire le conseguenze peggiori sono proprio gli studenti.

Come avvenuto ieri. Per fortuna la prontezza del genitore ha evitato il peggio, ma la cronaca racconta che basta veramente un attimo perché si consumi la tragedia.

Il dibattito pubblico non è mancato, tante le segnalazioni che si sono aggiunte: “Per non parlare della strada dove si trova l’Istituto Giua. Sfrecciano come siluri, quando vado a prendere mio figlio mi sbianco perché sono terrorizzata nel veder attraversare lui e i suoi compagni” spiega una mamma.

“Anche in via Asproni, non si rispetta nemmeno la Ztl, e alcuni genitori insistono per parcheggiare davanti alla scuola fregandosene degli altri bambini”.

E ancora: “Anche l’attraversamento pedonale di fronte alla scuola è molto pericoloso, in presenza di qualche automobilista distratto o anche prepotente che che rischia di mettere sotto i nostri ragazzi. E il bidello interviene e aiuta gli studenti ad attraversare”.

“Purtroppo è un problema di diverse scuole, quella di via Firenze è nella stessa situazione.

Corrono tantissimo, è un dilemma molto sottovalutato, anche perché, in assenza di vigili, vale la segnaletica che, purtroppo, in pochi rispettano”.

Il buon comportamento sulle strade sarebbe l’auspicio, ma, in assenza di questo, viene richiesto l’aiuto da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza di tutti.