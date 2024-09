Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, tragico schianto in via Is Mirrionis: muore uno scooterista, traffico in tilt. La vittima è un uomo di 59 anni, lo scooter è stato colpito da un’auto e per il guidatore non c’è stato niente da fare. Stando alle prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto all’altezza di uno stop all’incrocio con la via Gippi. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Per i rilievi sono sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Il traffico è bloccato in zona San Michele.