Cagliari, centauro 59enne travolto mortalmente da un’auto a Is Mirrionis: addio a Gianfranco Poddesu

È Gianfranco Poddesu la vittima del terribile incidente avvenuto in via Is Mirrionis a Cagliari, all’incrocio con via Pertusola. Il cinquantanove, residente a Pirri, in sella alla sua Honda, è stato travolto mortalmente da una Nissan Qashqai: il guidatore, diretto in via Gippi, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118 dal vicino ospedale del Santissima Trinità. Per quaranta minuti i soccorritori hanno cercato in tutti i modi di rianimare Poddesu, ma inutilmente. Sul posto è intervenuta la polizia Locale.

L’incidente è avvenuto davanti agli occhi di numerosi passanti, molto dei quali appena usciti dalle abitazioni per raggiungere il centro. Tutti hanno sperato che Poddesu potesse riaprire gli occhi. Quando non c’era più nulla da fare, gli agenti della polizia Locale hanno dato la tragica notizia ai parenti del centauro. Scontata la denuncia per omicidio stradale per l’automobilista. Poddesu lascia la moglie e una figlia: il corpo, su disposizione del magistrato di turno, è stato sequestrato e portato al vicino cimitero di San Michele.