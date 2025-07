Un tragico schianto che non ha lasciato scampo al 69enne Ignazio Cabiddu, morto dopo qualche ora di ricovero in ospedale. E’ successo a Cagliari, alla rotatoria di San Bartolomeo: si sono scontrate un’auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro. Le cause dell’incidente sono da accertare. Sul posto polizia municipale e 118.

L’uomo, originario di Mandas e residente a Selargius, mentre si stava immettendo in via Vergine di Luc, si è scontrato con un’auto.

A causa dell’urto è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e ha atteso l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Brotzu in codice giallo. Una volta arrivato in ospedale, però, il quadro clinico si è aggravato rapidamente. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo è deceduto poco dopo.

La polizia locale è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.