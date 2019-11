Cagliari, tragico incidente in viale Marconi: muore il 29enne Massimo Melis, lascia un bimbo e la compagna

Massimo Melis, 29 anni, di Cagliari. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto poco dopo l’1:30 tra viale Marconi e via Sarpi a Cagliari. Il giovane era in sella alla sua Honda 650 quando, per cause ancora da chiarire – ci sono indagini serrate in corso da parte dei carabinieri della compagnia provinciale – si è scontrato con una Nissan.

Chi era alla guida, dopo pochi secondi, si è allontanato. L’impatto, purtroppo, è stato fatale per il centauro. I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia Locale e, nel cuore della notte un sessantunenne di Capoterra si è presentato nella caserma di via Nuoro, dicendo ai militari di essere lui il conducente della Nissan. La dinamica dell’incidente mortale è ancora tutta da chiarire. Massimo Melis lascia un bambino piccolo e una compagna.