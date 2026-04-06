A Cagliari una vera e propria tragedia sfiorata nella notte di Pasqua: in viale Poetto un’auto brucia il semaforo all’incrocio con via Vergine di Luc e si schianta contro un’altra vettura in corsa che andava in direzione Amsicora, distruggendola. Sul posto due ambulanze con almeno due feriti coinvolti. I rilievi sono stati svolti prontamente dai carabinieri che per tutta la serata stavano pattugliando con grande attenzione la zona del Poetto. Una distrazione fatale ha originato lo schianto che poteva avere conseguenze decisamente più gravi. I lampeggianti delle ambulanze nella notte, almeno una ventina di testimoni allarmati a bordo strada. Nell’incidente è stato danneggiato anche un semaforo. Carabinieri al lavoro anche per verificare con l’alcol test le condizioni dei conducenti, con una dinamica che però è apparsa subito evidente.