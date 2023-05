Cagliari, tragedia sfiorata in via Roma: ramo gigantesco del vecchio ficus crolla e distrugge l’edicola

Tragedia sfiorata in via Roma. Verso le 5, 30 del mattino un gigantesco ramo dell’antico ficus di piazza Ingrao si è spezzato e ha travolto l’edicola sottostante (fortunatamente chiusa), alcuni cavi elettrici, ha danneggiato due auto in sosta (sul lato opposto di viale Regina Margherita) ed è precipitato sul marciapiede. Per fortuna nessuna persona risulta coinvolta. La strada è chiusa al traffico automobilistico per il cantiere relativo alla riqualificazione di via Roma. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per delimitare e mettere in sicurezza l’area, liberando i veicoli coinvolti dai rami. Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari e la squadra del verde pubblico.