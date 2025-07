Traffico in tilt e cittadini esasperati. A Cagliari, all’incrocio tra viale Marconi e via Cavaro, cantieri mal gestiti e semafori mal regolati stanno creando lunghe code e disagi quotidiani. “Le cose vanno fatte con criterio, inutile fare tutti questi lavori che creano parecchi disagi. Non finisce più questa situazione. Cagliari è diventata una città invivibile”. È lo sfogo amaro di Giovanni, automobilista esasperato dal traffico in tilt in uno dei punti più critici della viabilità cittadina: l’incrocio tra viale Marconi e via Cavaro. A mandare tutto in tilt, secondo la sua denuncia, è un cantiere dell’Enel che ostruisce la corsia di destra, impedendo sia la svolta sia la marcia in avanti. A peggiorare la situazione, un semaforo che “funziona a singhiozzo” e che non è stato impostato sulla modalità lampeggiante, che avrebbe potuto fluidificare il traffico. “Bisogna aspettare il verde per girare a sinistra – racconta Giovanni – ma dura pochissimo, quindi si formano lunghe code inutilmente”. Una testimonianza che si somma alle numerose lamentele dei cittadini in queste settimane, tra segnalazioni quotidiane e polemiche sui social, segno di una mobilità cittadina sempre più congestionata e mal sopportata.