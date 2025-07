Cala Sinzias in pericolo, “vegetazione secca e sterpaglie che rappresentano un pericolo reale di incendio, soprattutto in giornate come queste, segnate da caldo estremo, vento e afflusso turistico” il sindaco scrive alla Regione.Dopo il gravissimo incendio che si è verificato ieri pomeriggio a Punta Molentis, nel Comune di Villasimius, dove sono andate distrutte decine di auto e messi a rischio centinaia di bagnanti, “non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.Per questo motivo, Eugenio Murgioni ha scritto oggi alla Regione Sardegna, ai Direttori del Servizio Patrimonio Regionale e di Laore, per segnalare con urgenza la situazione della pineta di Cala Sinzias, che si trova all’interno del territorio di Castiadas e risulta essere di proprietà regionale.La pineta, confinante con una delle spiagge più suggestive e frequentate del Sud Est Sardegna, “versa in condizioni di forte abbandono, con vegetazione secca e sterpaglie che rappresentano un pericolo reale di incendio, soprattutto in giornate come queste, segnate da caldo estremo, vento e afflusso turistico.

In particolare ho richiesto: un intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza della pineta;

la valutazione del trasferimento al Comune dell’area adibita a parcheggio, oppure, in alternativa, la chiusura temporanea dello stesso per motivi di sicurezza pubblica. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni di emergenza prima che sia troppo tardi. Abbiamo il dovere di proteggere il nostro ambiente, i nostri cittadini e i tanti visitatori che ogni giorno scelgono Castiadas per le loro vacanze”.