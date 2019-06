Cagliari, traffico in tilt per Vasco Rossi: “Noi residenti di viale Diaz ostaggi per due giormi”

Vasco Rossi arriva a Cagliari e molte vie della città finiscono “blindate”. Niente automobili in una parte dell’Asse Mediano ma anche in quel viale Diaz dove c’è la Fiera, location scelta dal “Blasco” per le due date di oggi e domani. E, mentre i fan attendono con impazienza l’apertura dei cancelli, i residenti quasi “maledico o” l’evento. Il motivo? Con la strada sbarrata per due giorni, utilizzare l’automobile è praticamente impossibile. “Possiamo uscire ma non possiamo tornare”, questa la lamentela ricorrente. Poche le eccezioni, la polizia Municipale consente il transito se uno è residente e ha il parcheggio interno ma, stasera, il divieto verrà molto probabilmente esteso anche a chi ha la fortuna di avere il posto auto sotto casa.

“Non siamo stati avvisati, ho scoperto tutto grazie alla mia curiosità, ho visitato il sito internet del Comune e ho scoperto l’ordinanza. Ho dovuto lasciare una delle mie due auto fuori dal posto di lavoro, potrò riprenderla solo domani sera”, sbotta Andrea Sanna, 65enne residente in viale Diaz. Luisa Deffenu, di cinque anni più grande, abita proprio davanti alla Fiera: “Ho dovuto rinunciare ad una visita medica, che senso ha prendere l’auto se poi posso solo tornare a piedi? È così ogni volta che c’è un grande evento, lasciando perdere il grande rumore e caos che c’è in tutta la zona”.