Cagliari, Torre dell’Elefante: apertura nella primavera 2021

Di



cagliari

L’annuncio in commissione Lavori pubblici. A luglio riaprirà anche il bastione di santa Caterina a Castello con piccolo museo e accesso ai sotterranei Comune e Soprintendenza collaborano per portare avanti i due restauri che consentiranno la fruizione di due dei più importanti beni culturali cittadini, In commissione Lavori pubblici, presieduta da Umberto Ticca dei Riformatori, è stata ascoltata l’assessora Gabriella Deidda e i tecnici Daniele Olla e Maria Luisa Mulliri per conoscere lo stato di attuazione dei lavori, le prossime fasi di cantiere e le date di restituzione dei monumenti alla cittadinanza