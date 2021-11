Cagliari, torna l’incubo scabbia nelle scuole: chiusi il De Sanctis e il Siotto

Trona l’incubo scabbia nelle scuole. Chiusi il Deledda e il Siotto. La decisione è del vicesindaco Giorgio Angius che a seguito della richiesta del dirigente scolastico per la presenza di infezione da acaro della scabbia in una classe ha deciso di chiudere l’istituto di viale Trento chiusura per la sanificazione dei locali. Sino al completamento delle attività di sanificazione, i locali resteranno chiusi.

Una decisione analoga è stata presa per la sede di via Cornalias dell’Istituto “De Sanctis Deledda”.

Poco più di venti giorni fa 4 scuole sono state chiuse dal Comune sempre per casi di scabbia (crea prurito ed è molto contagiosa): uno in una classe del plesso della scuola primaria di via Is Mirrionis e altri due casi accertati nella scuola dell’infanzia “Ada Negri” di via Castagne Vizza. Altri casi erano saltati fuori nella “Foscolo” di via Talete e altri “episodi conclamati” nel “17 Circolo” di via Castiglione.