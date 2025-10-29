Le vaccinazioni antinfluenzali potranno essere effettuate quest’anno non solo presso i centri vaccinali delle ASL e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche nelle farmacie convenzionate aderenti a Federfarma Sardegna, grazie al rinnovo dell’accordo sottoscritto lo scorso 25 luglio 2025.

L’iniziativa, inserita nell’ambito della collaborazione strutturata tra Regione e Federfarma, consente ai cittadini aventi diritto di ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale, semplicemente presentandosi in una delle oltre 600 farmacie della rete regionale muniti di tessera sanitaria. Le somministrazioni verranno eseguite da farmacisti opportunamente formati e registrate nel sistema informativo AVacS dell’Anagrafe vaccinale regionale.

L’accordo – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/75 del 24 luglio 2025 ha l’obiettivo di garantire la massima accessibilità alla prevenzione, soprattutto nelle aree rurali e nei comuni più piccoli, dove le farmacie rappresentano spesso il presidio sanitario di prossimità più immediatamente fruibile dai cittadini.

L’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Armando Bartolazzi, ha sottolineato come l’esperienza positiva della sperimentazione condotta nella stagione 2024-2025 – che ha raggiunto l’obiettivo di oltre 10.000 vaccinazioni nelle aree disagiate e disagiatissime – costituisca la base per un ulteriore potenziamento del servizio.

“Con questa iniziativa – dichiara Bartolazzi – confermiamo la volontà della Regione di rendere la profilassi un diritto realmente accessibile a tutti. L’inclusione delle farmacie nella rete vaccinale regionale ci consente di raggiungere in modo più efficace le comunità più isolate, migliorando la copertura e riducendo i rischi per le persone più vulnerabili. La farmacia di comunità è un pilastro del nostro modello di sanità territoriale diffusa.”

“La collaborazione con la Regione è sempre più operativa – ha dichiarato Pierluigi Annis, presidente di Federfarma Sardegna –. Le farmacie dell’Isola sono pronte a supportare la campagna vaccinale mettendo a disposizione la rete più capillare di sanità territoriale presente in Sardegna. Siamo a disposizione per ampliare ulteriormente i servizi sanitari offerti ai cittadini, contribuendo così alla tutela della salute pubblica.”

Come indicato nella Circolare regionale sulla prevenzione e il controllo dell’influenza 2025-2026, la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente dal Servizio sanitario regionale alle seguenti categorie:

persone di età pari o superiore a 60 anni;

persone di qualunque età affette da patologie croniche o condizioni di rischio;

operatori sanitari e sociosanitari, forze dell’ordine e lavoratori dei servizi essenziali;

donatori di sangue.

La vaccinazione è raccomandata anche per le donne in gravidanza e per chi assiste persone fragili. L’obiettivo della Regione Sardegna è raggiungere e superare la soglia minima del 75% di copertura vaccinale fra gli over 65, con un target ottimale del 95%, come stabilito a livello nazionale.

Le farmacie convenzionate pubblicheranno sui rispettivi siti e canali informativi l’elenco dei punti vaccinali, le modalità di accesso e gli orari disponibili.