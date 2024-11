Cagliari, torna la magia dei mercatini di Natale: presentato il programma a palazzo civico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 1 dicembre il centro storico ospiterà le tradizionali casette di legno. L’evento, promosso in collaborazione con il CCN Corso Vittorio Emanuele II e l’associazione piazza Yenne, rappresenta l’occasione come mezzo di incontro e condivisione tra i cittadini, oltre alla meta dedicata ai consueti acquisti natalizi. Le casette saranno 40, numero in crescita rispetto allo scorso anno. Corso Vittorio Emanuele ne ospiterà 29 e saranno aperte fino al 7 Gennaio, 11 in piazza Yenne, attive fino al 29 Dicembre. L’evento è un omaggio ai sapori e alle tradizioni del territorio così come all’artigianato. Non mancherà inoltre l’intrattenimento dedicato alle famiglie, spettacoli itineranti, artisti di strada e cori natalizi. Per tutta la durata dell’iniziativa saranno presenti un pianoforte (ubicato in piazza Yenne) e una scacchiera gigante dedicata ai più piccoli e agli appassionati. È l’ottava edizione di un’appuntamento ormai diventato imperdibile. Il comune di Cagliari invita cittadini e visitatori ad immergersi nell’atmosfera unica delle festività, riscoprendo il fascino delle tradizioni e il calore della comunità: “Un occasione per celebrare insieme il Natale e scoprire il cuore pulsante della città”.