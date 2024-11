Capodanno a Cagliari, oggi il nome del super artista per la notte più lunga dell’anno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi il tanto atteso verdetto: conosceremo in giornata il nome di chi e come organizzerà il Capodanno in piazza a Cagliari per scaldare la notte più lunga e magica dell’anno. La commissione di gara è riunita a palazzo Bacaredda per esaminare le due proposte arrivate nei giorni scorsi dalle due società Vox Day e Comunica99 e per assegnare l’incarico per l’organizzazione del Capodanno diffuso. Il budget a disposizione, mix di finanziamenti di Comune e Regione, è di circa 300mila euro, ma quest’anno per gli organizzatori c’è la possibilità di incrementare l’importo grazie al contributo di privati.