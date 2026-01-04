Dopo il grande successo de “Il Villaggio” di fine dicembre, l’iniziativa solidale “De Gioannis per il Natale” prosegue con un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, la sede di De Gioannis – Think Safe in Viale La Plaia 46 ospiterà “La Befana del Villaggio”, una festa gratuita all’insegna della condivisione e della solidarietà.

Grazie all’enorme quantità di donazioni raccolte nelle scorse settimane, centinaia di giocattoli sono ancora disponibili e verranno distribuiti gratuitamente a bambini e famiglie. I giochi, tutti controllati e igienizzati, potranno essere scelti direttamente dai più piccoli all’interno di uno spazio allestito come un vero e proprio “negozio” magico, già molto apprezzato durante l’evento natalizio.

«Visto il grande entusiasmo e la partecipazione registrata a dicembre, abbiamo deciso di riaprire le porte per un ultimo, speciale momento di festa», spiega Enrico “Eric” Capra, promotore dell’iniziativa. «La Befana del Villaggio è il modo migliore per chiudere questo percorso di solidarietà, regalando ancora sorrisi».

Non solo giocattoli: l’evento sarà anche un’occasione di incontro, con dolcetti, ospiti a sorpresa e un clima di accoglienza pensato per tutta la comunità, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di De Gioannis – Think Safe nel trasformare lo spirito delle feste in gesti concreti, capaci di unire il territorio e creare valore sociale.

L’accesso è libero dalle 10 alle 19 in entrambe le giornate.