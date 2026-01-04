Una comunità che si è stretta alla famiglia del giovane quella che oggi ha dovuto salutarlo: in tanti si sono ritrovati questo pomeriggio, prima in chiesa per poi accompagnarlo verso il suo ultimo viaggio. C’erano anche i suoi amici, stretti nel dolore, che tra le lacrime hanno dovuto fare i conti con la triste realtà. Dagli scherzi e la spensieratezza si sono ritrovati catapultati nel dolore più profondo, quello che può irrompere senza chiedere il permesso e segnare, irrimediabilmente, il percorso di tutti.

Il Comune non ha lasciato sola la famiglia del ragazzo, “la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole. Come segno di rispetto e di vicinanza, il Comune di Villasimius annulla tutti gli eventi programmati nei prossimi giorni.

Villasimius è una comunità unita, capace di stringersi attorno a chi soffre. Oggi più che mai sentiamo il dovere di farlo, con silenzio, rispetto e solidarietà” ha espresso il sindaco Luca Dessì a nome di tutti i cittadini del paese.