Una realtà diventata insostenibile per i residenti di piazza Granatieri di Sardegna a Cagliari, ormai disperati: “È una situazione di degrado assoluto e per chi paga regolarmente o, addirittura, è proprietario non è giusto vivere in queste condizioni, ci sono bambini piccoli”. Immagini in mano per raccontare la situazione esposta, da alcuni residenti, a Casteddu Online, ossia quella con la quale da tempo devono convivere: “Case pericolanti, ogni due giorni l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in protezione cantine e muri, fogne che traboccano con tanto di melma e liquami nei giardini interni. Impossibile aprire le finestre, troppa la puzza e le blatte che, nonostante le basse temperature, corrono ovunque entrando in casa. Per non parlare della situazione ratti, che a spese nostre siamo riusciti a debellare per un periodo ma ora siamo nuovamente punto e a capo”. Un appello alle istituzioni, infine: “Speriamo che qualcuno intervenga, non possiamo continuare a vivere così”.