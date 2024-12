Se ne è andato in un sabato sera che doveva essere di sola gioia e spensieratezza il giovanissimo Nicola Sganappa. Il 22enne, originario della provincia di Terni, era a Roma per trascorrere lo scorso weekend con gli amici. Come riporta Il Messaggero, il giovane aveva deciso di andare in discoteca quando ad un certo punto è uscito dal locale senza il cellulare, lasciato nel giubbotto. Gli amici hanno raccontato di averlo chiamato tante volte, ma di non aver avuto alcuna risposta. Nicola, purtroppo, sarà ritrovato poco dopo in strada, senza vita. Sulla tragica vicenda indaga il commissariato di Tor Carbone, che avrà il compito di chiarire cosa possa aver provocato la morte di un ragazzo così giovane. Secondo la madre, se si fosse intervenuti in tempo, Nicola avrebbe potuto essere salvato. Stando alle prime informazioni, si esclude che il 22enne avesse assunto droga o altre sostanze, ma solo qualche cocktail. L’ipotesi che sembra essere più accreditata è quella di un malore improvviso, magari collegato a precedenti problemi di salute del ragazzo, che lo avevano costretto a lasciare la carriera calcistica.