Una vicenda accaduta quasi una settimana fa e resa nota pubblicamente per far emergere i vili gesti messi in atto da una o più persone che hanno deturpato almeno due tombe. In quella di un giovane scomparso prematuramente, è stata distrutta la sua immagine, colpita e sfigurata dove era impresso il suo viso. In un’altra, invece, è stata portata via la foto e il vaso per contenere i fiori, i gesti simbolici che si donano ai propri cari defunti. Tante le reazioni che condannano questi gravi episodi, viene chiesto il servizio di videosorveglianza per tutelare la casa eterna.

“Anche sulla tomba di mia madre rubano sempre i fiori e qualche anno fa il vaso completo con una composizione di orchidee.

Non sono mai riuscita a trovare chi lo fa nonostante vado spesso e sempre un diversi orari, sono costretta a dover lasciare fiori finti e quando voglio mettere fiori recisi devo fare una composizione a cuore con i fiori tagliati molto corti così non vengono rubati” si legge tra i tanti commenti. “Ho notato che in alcune zone del cimitero passano poche persone e gli incivili possono avere tutto il tempo per non essere notati”.