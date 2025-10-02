Continuano i controlli della polizia locale di Cagliari per la verifica del rispetto delle norme di circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita. Nei giorni scorsi, una pattuglia di motociclisti in abiti civili, ha sanzionato 7 conducenti di monopattini elettrici che circolavano senza indossare il casco protettivo e ha sequestrato 2 biciclette a pedalata assistita che erano state trasformate in veri e propri ciclomotori aggiungendo un acceleratore per evitare di pedalare come sarebbe previsto per quel tipo di veicolo. Le stesse biciclette superavano in questo modo la velocità massima consentita di 25 km/h. I controlli sono stati effettuati, per quanto riguarda i monopattini, nei pressi dei plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti e in altre zone della città per quanto riguarda le biciclette elettriche. La polizia locale ricorda che, a parte la sanzione pecuniaria prevista per questo tipo di infrazione, le conseguenze negative di queste condotte incidono gravemente sulla incolumità del conducente in caso di incidente. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.