Cagliari terza città più trendy d’Italia, unica del centrosud in classifica

Bella e possibile, Cagliari è la terza città più trendy d’Italia, unica nel centrosud fra tutti i grossi centri presi in esame dal portale BravoSconto che ha pubblicato i risultati sul suo sito. Nella classifica, nata dalla curiosità di scoprire quale sarebbe la città ideale se si potesse scegliere dove vivere lavorando in smartworking, si sono piazzate 25 città, tutte al nord, e i primi due posti sono stati conquistati da Firenze e Parma. Una medaglia di bronzo, quella di Cagliari, che acquista dunque ancora più valore.

Per arrivare alla classifica finale, sono stati incrociati 34 dati, da arte e cultura allo shopping, dalla ristorazione all’estetica fino al benessere e agli spazi all’aperto.

Altro elemento risultato decisivo, il costo della vita che è risultato il migliore fra le prime tre del podio: 1.225 euro contro la più costosa di tutti, Milano, con 1.698 euro. Addirittura al primo posto si piazza invece Cagliari per la presenza di ristoranti, più di dieci per chilometro quadrato. Medaglia d’oro anche per birrifici e discoteche. E colpisce davvero che non ci sia in classifica nessuna città da Firenze in giù. “Cagliari ospita 39 birrifici le cui proposte di birre artigianali locali sono di prim’ordine”, si legge nel sito che definisce la città “un gioiello italiano forse sottovalutato”.