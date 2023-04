Cagliari, tavolini e sedie abusivi: locale davanti al bastione di Saint Remy chiuso per 8 giorni

Tavolini e sedie senza autorizzazione. Locale di viale Regina Elena chiuso per 8 giorni. La decisione è degli uffici del Comune di Cagliari che hanno comunque deciso di accontentare la ditta e lasciare aperta l’attività per il ponte pasquale e per il primo maggio (sagra di Sant’Efisio).

Tutto parte dal 9 marzo scorso quando la polizia municipale accerta che la ditta “Eredi Olianas Maria di Alessandro Depau & C. S.a.s.”, titolare locale “Bistrot il Bastione” in viale Regina Elena, occupava quasi 50 metri quadrati di suolo pubblico con tavolini, sedie, lavagnette ed ombrelloni, in violazione del codice della strada, in quanto priva di concessione. Gli uffici comunali stabiliscono che il locale dovrà chiudere per 8 giorni