Malamovida a Cagliari, gruppo di teppisti distrugge le fioriere e i mastelli in viale Trieste

Hanno strappato le piante e, non contenti, si sono poi accaniti contro i maxi bidoni di carta, vetro, umido e plastica. Un gruppo di giovani delinquenti hanno seminato, nel weekend, distruzione e paura in viale Trieste a Cagliari. I tre sono entrati in azione poco dopo le 4: uno di loro, mentre i suoi amici ridevano e, forse, filmavano la bravata con gli smartphone, ha strappato alcune piante di un ristorante. Poi, sono fuggiti a piedi ma non hanno fatto i conti con le telecamere del ristorante: “Erano accese, ovviamente”, spiega la titolare, Sabrina Concas. “Abbiamo l’autorizzazione per ragioni di sicurezza. Anche a Cagliari la madre degli imbecilli è sempre incinta, mi chiedo quale possa essere la ragione che porta tre ragazzi, abbastanza giovani, a compiere simili gesti”. La Concas assicura di avere già contattato, su Facebook, il sindaco Paolo Truzzu: “Gli ho mandato gli screenshot del video, mi ha chiesto se sono disponibile a denunciare il fatto e a mettere a disposizione i filmati, gli ho risposto di sì”.

La speranza è che i balordi vengano presto rintracciati e che paghino per ciò che hanno fatto.