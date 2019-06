Cagliari, tappeto di rifiuti dopo il concerto di Vasco: bottiglie e resti di panini sino a piazza dei Centomila

Il risveglio dopo la musica “sparata” a tutta velocità è quello classico post maxi evento: rifiuti sparpagliati un po’ ovunque nella zona fuori dalla Fiera dopo il primo dei due concerti di Vasco Rossi a Cagliari. Cartacce, bottiglie di birra, resti di panini morsicati velocemente magari prima di andare a fare la fila per superare in tempo i cancelli dell’ingresso. Super lavoro per gli operatori ecologici del Comune per ripulire, prima di tutto, il piazzale Marco Polo diventato, per due giorni, il regno indiscusso dei “caddozzoni”. Presenti pochi cassonetti per un evento che in due giorni ha richiamato 70mila persone: appena sei, poi sembra valere la regola della “strada”, cioè buttare per terra di tutto. E l’immondezzaio, ripulito a tempo record nel piazzale davanti alla Fiera, non è stato purtroppo l’unico.

Tanti i rifiuti anche in via Ancona, nello stesso viale Diaz e, qui e là, anche in piazza dei Centomila.