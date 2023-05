Cagliari, svaligiato il bar del distributore Eni di viale Monastir: “Rubati soldi e gratta e vinci” (VIDEO)

Cronaca

Ladri in azione nella caffetteria accanto a via Lunigiana e al Sardegna hotel. È la seconda volta in pochi mesi, i malviventi ripresi dalle telecamere. Il titolare Davide Podda: “Tra soldi, tagliandi e bottiglie bottino di almeno 50mila euro. Sono disperato, hanno portato via anche la preziosa contabilità dell’ultimo decennio”. IL VIDEO