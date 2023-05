Terribile incidente sulla Pedemontana, Villamar in lacrime: muore il 24enne Alessandro Pisano

Villamar in lutto per Alessandro Pisano, il giovane di 24 anni che questo pomeriggio ha perso la vita nella strada che collega Villamassargia e Carbonia. Il sindaco Luca Atzeni: “Era un ragazzo pieno di vita, ora preghiamo per la ragazza, anche lei di Villamar, che è stata trasportata in codice rosso al Brotzu”. Un’altra croce in quella strada maledetta che, intorno alle 17, ha segnato per sempre il destino di Alessandro Pisano, a bordo di una vettura che, sulla Pedemontana, all’altezza del cavalcavia per la frazione Tanì, si è scontrata con un furgone. Sei le persone coinvolte in tutto, uno schianto violentissimo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che, considerata la gravità delle condizioni delle persone coinvolte, sono state supportate dall’elisoccorso. Purtroppo per il ventiquattrenne ogni tentativo di strapparlo alla morte è risultato inutile: la ragazza, a bordo della vettura guidata da Pisano, da quanto si apprende, è stata ricoverata in gravi condizioni. Affranto e commosso il primo cittadino, che ha appreso la notizia del sinistro da poco, ricorda il giovane che conosceva molto bene. “Un dolore immenso per tutta la nostra comunità. Ora non possiamo fare altro che sperare che la ragazza possa salvarsi”.