Ancora controlli dei carabinieri nella zona rossa piazza del Carmine, interessata dalla tutela rinforzata su decisione del prefetto, ancora denunce e ancora stranieri allontanati per evitare bivacchi e violenze: oltre trenta persone sono state controllate, è stato imposto l’allontanamento dall’area a un venticinquenne marocchino, residente a Sini, disoccupato e censurato. Contestualmente, i carabinieri hanno denunciato un venticinquenne guineano, senza fissa dimora, già colpito da un precedente provvedimento di allontanamento e sorpreso a violarlo, e un trentacinquenne ghanese, residente a Cagliari, anch’egli già destinatario di allontanamento, trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish e di novanta euro in banconote di vario taglio. Per entrambi, oltre alla denuncia, è stato disposto un nuovo provvedimento di allontanamento dall’area e per il trentacinquenne è scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.