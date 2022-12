Cagliari, sull’Imu vecchia anche di 10 anni il Comune sguinzaglia l’Agenzia delle entrate

Ci sono le cartelle fresche, quelle legate al saldo per il 2022. Il Comune batte cassa sull’Imu, può farlo anche sotto Natale facendo storcere il naso a molti cittadini, ma in parallelo sguinzaglia l’Agenzia delle entrate per il recupero di soldi risalenti a presunte rate dell’imposta sulla prima casa non pagate addirittura dieci anni fa. Ci sarebbe la prescrizione, ma è sufficiente che nell’ultimo quinquennio sia arrivata, anche con posta ordinaria, una richiesta di pagamento, per far slittare i tempi. E i casi sono due: o si attende gennaio, quando dovrebbe essere realtà la rottamazione delle cartelle esattoriali, mossa proposta dal governo di Giorgia Meloni, o si paga. Entro sessanta giorni, sennò scattano pure le more. Un esempio? Una richiesta di 262 euro più altri cinque per i diritti di notifica, spedita via Pec a un cittadino cagliaritano. Il mittente è la sede regionale dell’Agenzia delle entrate di via Asproni a Cagliari: una somma, dovuta a detta del Comune, che si può pagare o rateizzare. O, se ci sono documenti a supporto, è possibile sospendere la cartella o presentare un ricorso.

Mosse giuridiche che, però, non fanno cessare la richiesta di pagamento con gli eventuali extra. Significa che, se si dovesse arrivare davanti al giudice di pace e avere torto, la cartella dell’Imu di dieci anni fa sarebbe più salata. Chi può e ha la copia del bollettino di pagamento o la prova del bonifico effettuato tramite la banca può sperare di farsi stracciare la cartella. Per tutti gli altri, invece, non c’è alternativa al pagamento.