Cagliari, street art d’autore in piazza Giovanni XXIII: in arrivo un murale sul kiteboard

Nuovo murale alla Fonsarda. Un’opera, dedicata al Sardinia Kiteboard Grand Slam, sarà realizzata dello street artist Daniele Gregorini e abbellirà la parete della circoscrizione che si affaccia su via Don Macchioni, regalando un po’ magia alla zona di piazza Giovanni XXIII.

L’amministrazione comunale ha ricevuto il 16 settembre dalla società sportiva GLESport la richiesta di concessione di una parete dell’edificio della circoscrizione che si affaccia sua via Don Macchioni per la realizzazione di un murale dedicato alla promozione dell’evento sportivo “Sardinia Kiteboard Grand Slam”, valido come IKA KiteFoil World Series (organizzato dalla GLE Sport in collaborazione con il Chia Wind Club, sotto l’egida di World Sailing e dell’International Kiteboarding Association) che si svolgerà dal 6 al 10 ottobre alla sesta fermata del Poetto.

Un evento di caratura mondiale che si presenta come un importante vetrina promozionale per il Comune di Cagliari (saranno presenti una trentina di nazioni). E il murale spiega il Comune “contribuirebbe a rafforzare ulteriormente l’idea del connubio tra la città di Cagliari e l’arte, l’ambiente, lo sport e il mare”.