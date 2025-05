Il trivano si conferma la tipologia abitativa più ricercata nel mercato immobiliare sardo. Lo evidenzia un report dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, secondo cui in tutte le principali città dell’isola questa soluzione abitativa risulta la più gettonata, in linea con i trend dei grandi centri italiani. A Cagliari, la domanda di trivani supera il 45% del totale. Seguono, a distanza, i bivani con il 25,5% e i quadrivani al 23,4%. Più marginale l’interesse per i monolocali (3%) e per i pentavani (2,1%).

Ancora più marcata la preferenza a Sassari, dove oltre il 56% delle richieste riguarda il trivano. Anche qui bivani e quadrivani si spartiscono gran parte della restante domanda, mentre il monovano mantiene una discreta tenuta con il 4,3%.

Percentuali record si registrano a Tortolì e Oristano, dove la scelta del trivano supera rispettivamente il 65% e sfiora il 70%, confermando l’attrattività di questa tipologia per le famiglie e i nuclei di media dimensione.