Qualche disagio, almeno per due mesi, al fine di consentire all’impresa la realizzazione del muro ciclopico e del tanto atteso camminamento pedonale esistente in sinistra idraulica a tergo della sponda sinistra del canale collettore e del canale fugatore. Unica eccezione all’accesso sarà prevista per i bus del trasporto pubblico locale e per i residenti della strada. “Un piccolo sacrificio per completare i lavori” spiega Franco Magi, consigliere di maggioranza, l’opera inerente al grande lago è quasi alla fine. Con l’approfondimento topografico eseguito sarà possibile dunque ripristinare il percorso pedonale. Non solo: “Considerato il notevole incremento della profondità della sezione trasversale, a protezione della sponda idraulica si prevede di posizionare un parapetto metallico in acciaio zincato e verniciato che, oltre a svolgere il fondamentale compito di sicurezza, consenta un gradevole inserimento nel paesaggio. Il camminamento pedonale, realizzato con pavimentazione architettonica coerente con l’ambiente circostante, sarà delimitato da un lato dal parapetto e dall’altro dalla barriera stradale in legno-metallo”.

A Poggio dei Pini è prevista l’imminente chiusura della strada 26 per consentire la realizzazione del muro ciclopico e il sentiero per il camminamento che costeggia il lago: tra la strada ed il canale fugatore verranno migliorate le caratteristiche di sicurezza ed estetiche del percorso pedonale.