“Piazza del Carmine è al buio e lo spaccio e il tentativo che la criminalità locale ed extracomunitaria la privatizzi è divenuto realtà”: il grido d’allarme, l’ennesimo, arriva dal comitato cittadino di Stampace.

Il problema sicurezza è sempre più un problema nel centro storico. Sono segnalate risse e il sangue sul selciato della nuova Viale Trieste è la conferma.

Il comitato dei residenti di Stampace, “pur capendo le problematiche che amministrazione e forze dell’ordine possono avere anche in termini di risorse da impiegare nella vigilanza, chiedono con forza che vengano installate telecamere nella piazza del Carmine, che vengano rafforzati i controlli e che l’illuminazione sia efficace per salvaguardare il passaggio dei cittadini nelle zone più a rischio”. Una situazione ben nota e che sinora non ha avuto la svolta sperata. Non solo: “Comunichiamo, che insieme agli altri quartieri storici verrà organizzata un’assemblea civica che coinvolgerà attraverso gli inviti l’amministrazione civica, le forze dell’ordine e i parroci” spiega il presidente del comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa.